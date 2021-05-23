Что произошло за ночь 23 мая: СК начал поиски преследователя школьницы в Краснодаре

Последние новости за ночь

Что произошло за ночь 23 мая 2021. Следком Кубани начал поиски преследователя школьницы. В органы обратилась мама девочки. Накануне появилось видео, где незнакомец выжидал девочку и странно вел себя на лестничной площадке.

Житель Краснодара врезался на электросамокате в депутата и вице-мэра города. Чиновник получил большой синяк на ноге.

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На курортах Кубани будут жестко штрафовать зазывал. За излишнюю назойливость придется платить рублем. Также в мэрии уточнили, что такая мера позволит туристам свободно распоряжаться своим временем.