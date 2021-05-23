Вениамин Кондратьев: нам есть что показать гостям помимо моря

Фото: kondratyevvi
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в соцсетях, что регион богат не только морем. На Кубани есть множество туристических направлений. Одно из них - винный туризм.
Фото: kondratyevvi
- Впереди лето и миллионы жителей разных регионов России на отдых приедут на наше Черноморское побережье. Сегодня нам есть что показать гостям помимо моря. В крае активно развивается винный туризм, - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Фото: kondratyevvi
Губернатор привел в пример агротуристический комплекс Chateau Pinot. Он находится в нескольких километрах от Новороссийска в селе Федотовка. Там можно прогуляться по виноградникам, сходить на экскурсии и попробовать местные вина. Кроме того, можно посетить уникальные улиточные фермы.