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Общество23 мая 2021 9:07

Вениамин Кондратьев: нам есть что показать гостям помимо моря

Губернатор отметил, что в регионе активно развивается винный туризм
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: kondratyevvi

Фото: kondratyevvi

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в соцсетях, что регион богат не только морем. На Кубани есть множество туристических направлений. Одно из них - винный туризм.

Фото: kondratyevvi

- Впереди лето и миллионы жителей разных регионов России на отдых приедут на наше Черноморское побережье. Сегодня нам есть что показать гостям помимо моря. В крае активно развивается винный туризм, - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Фото: kondratyevvi

Губернатор привел в пример агротуристический комплекс Chateau Pinot. Он находится в нескольких километрах от Новороссийска в селе Федотовка. Там можно прогуляться по виноградникам, сходить на экскурсии и попробовать местные вина. Кроме того, можно посетить уникальные улиточные фермы.