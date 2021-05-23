Погода в Сочи на 23 мая 2021 года: на курорте ожидаются дожди с грозами

Фото: Константин Бредников

Погода в Сочи на 23 мая 2021 года. По данным синоптиков в городе-курорте будет дождливо. Моросить будет до вечера, а ливень ожидается в ночь на 24 число.

Жарить в Сочи из-за туч 23 мая не будет, воздух прогреется лишь до 18-19 градусов тепла.

Также в МЧС предупреждали о формировании смерчей над морем.

- 23 мая на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях, - отмечали спасатели.