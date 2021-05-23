Температура воды в Черном море на 23 мая 2021 года: теплее всего в Сочи

Максимально вода в море прогревается в июле-августе Фото: Галина КОПЫЛОВА

Температура воды в Черном море на 23 мая 2021 года начинается от 18,6 градусов. До такой отметки вода прогрелась в Сочи. В других городах побережья еще прохладнее. Но туристы и местные жители уже не прочь окунуться и в такую.

В Джубге и Новороссийске 23 мая вода в море – 16,9 градусов, в Туапсе – 16,8, В Геленджике – 16,3. А в Анапе холоднее всего – 15,9.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на курортах Кубани будут жестко штрафовать зазывал. За излишнюю назойливость придется платить рублем.