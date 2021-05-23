В Сочи в рамках Года молодёжи провели этап универсиады

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В Сочи прошел один из этапов универсиады в рамках Года молодежи. На выходных студенты состязались на футбольном поле. Каждый этап универсиады проходит на разных спортивных и образовательных площадках. В этом году запланированы соревнования в десяти дисциплинах.

- В целом программа Года молодёжи насыщена и разнообразна. Так, например, летом запланированы крупные фестивали экстремальных видов спорта и уличной гимнастики. А в рамках празднования Дня города в Сочи пройдёт фестиваль молодых семей, - написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что в Сочи летом также пройдет первый молодёжный фестиваль современного искусства, осенью – фестиваль и форум добровольчества, а в декабре состоится Всероссийский форум Росмолодёжи.