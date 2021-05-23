Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 мая выросло на 95

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 23 мая апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 95 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Армавир и Староминской район. Здесь выявили 22, 12 и восемь инфицированных соответственно. В Ейском районе коронавирусом заболели семь человек, в Тихорецком – шесть, в Сочи, Новороссийске и Белореченском районе – по пять.

- По четыре новых пациента в Анапе и Туапсинском районе, три – в Геленджике. По два ковидных оказались в Брюховецком, Выселковском, Кущевском, Белоглинском районах. Единичные случаи зафиксированы в Динском, Курганинском, Крыловском, Темрюкском, Успенском и Павловском районах, - сообщили «КП» - Кубань» в оперштабе региона

42 заболевших сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. В стационарах лечатся 1005 жителей с ковидом, на дому – 1050.