В Сочи к массовому притоку туристов откроют 200 пляжей

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В Сочи готовятся к массовому туристическому наплыву. Сейчас на курорте уделяют особое внимание пляжам - к 1 июня откроют 200 прибрежных территорий.

- Люди должны чувствовать комфорт уже на подходе к берегу. Поручил профильным организациям в кратчайшие сроки покрасить парковую мебель и демонтировать нависающие провода на опорах освещения в Адлерском районе, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Сочи планируют провести ревизию наружной рекламы, чтобы создать единый стиль. Также на курорте проверят несанкционированную торговлю рядом с зонами пляжного отдыха.

- Такие инспекции проводим с начала мая регулярно во всех четырёх районах курорта. Готовность пляжей в Сочи сейчас 90 процентов, - добавил глава Сочи.