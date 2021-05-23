«Лиловые ковры»: В парке «Краснодар» зацвел шалфей

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

О первом цветении шалфея сообщили представители парка на официальной страничке в соцсети. Сообщение сопроводили яркими красочными фотографиями растения.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

- Вот и пришло время шалфея. Мой Террасированный сад покрылся лиловыми коврами, - написали в Instаgram специалисты от имени парка.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Напомним, шалфей в парке начинает цвести в мае. В прошлом году цветы начали срезать уже в начале июня. Второй раз шалфей дал цветы в июле, а третье цветение произошло в сентябре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в парке «Краснодар» 24 мая начнут убирать цветочную картину «Побеждающее красное». Что будет на месте композиции, пока неизвестно.