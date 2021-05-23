Краснодар принимает сильнейших гонщиков юга России

Фото: krd.ru

Чемпионат по суперкроссу Краснодар принимает 22 и 23 мая. В турнире принимают участие более 50 сильнейших мотоспортсменов со всего Краснодарского края, а также из Севастополя, Адыгеи, Крыма, Ростовской области и Ставропольского края.

Соревнования проходят на мототреке по улице Фурманова, 1/А. В программе - гонки в классах 125 см³ (юноши), 125 см³ (юниоры), 250 см³ (мужчины).

- Суперкросс — это более усложненная дисциплина мотоциклетного спорта. В дальнейшем планируем на этой базе открыть отделение детско-юношеской школы мотоциклетного спорта, - сказал президент федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края и России Александр Джеус.

Победителей наградят грамотами и ценными призами.

В июне в Туапсинском районе состоится первый этап чемпионата мира по мотокроссу 2021 года. В октябре Краснодар примет финал чемпионата России по суперкроссу.