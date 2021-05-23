В Адыгее беспилотники выявляют водителей-нарушителей на дорогах республики

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Ситуацию на дорогах в Адыгеи контролируют с воздуха с помощью беспилотников. Если летательный аппарат заметил выезд на встречку, он делает «автозахват» цели и сопровождает машину в автоматическом режиме до момента ее остановки сотрудниками полиции.

- Видеозапись правонарушения и движения автомобиля до момента его остановки сохраняется на жестком диске беспилотника. После остановки транспорта, водителю демонстрируется запись съемки и приобщается к протоколу об административном правонарушении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея.

В этом году с помощью беспилотников уже оштрафовано 45 водителей за выезд на встречку.