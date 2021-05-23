В Краснодаре на месяц перекроют улицу КИМ из-за ремонта теплосети

Фото: krd.ru

Из-за ремонта теплосети на участке улицы КИМ в Краснодаре ограничат движение. Здесь коммунальщики проведут ремонт тепломагистрали — ТЭЦ-Центра города. Об этом сообщили в администрации города.

- Ремонтные работы выполнит АО «Краснодартеплосеть». Это займет месяц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

С 15 июня по 25 августа будет перекрыт участок дороги улицы КИМ от Полины Осипенко до Таманской. Водителей просят выбирать альтернативные пути.

- Автомобилисты смогут объехать участок по параллельным улицам. Возможность проезда по улице Таманской на пересечении с КИМ сохраняется, - добавили в мэрии.

Стоит отметить, что тепловые сети ремонтируют для стабильного теплоснабжения во время отопительного сезона.