В Краснодаре на берегу реки прошла реконструкция событий Невской битвы

Фото: krd.ru

Студенты краснодарских университетов воссоздали исторические сражения Невской битвы на берегу реки Кубань недалеко от храма Рождества Христова. Об этом сообщили в администрации Краснодара.

Фото: krd.ru

- Военно-исторические реконструкции способствуют патриотическому воспитанию молодежи, помогают им больше узнать о важнейших исторических событиях страны. В мероприятии участвовали 300 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Фото: krd.ru

В основу реконструкции заложили событие 1240 года. Когда русское войско одержало победу над шведскими воинами. Мероприятие прошло с антиковидными требованиями и без зрителей.

- По сюжету шведские воины прибыли на место битвы на лодках и разбили шатровый лагерь. А русское войско князя Александра Невского нанесло внезапный удар. Шведские воины были разгромлены, шатер Биргера уничтожен, - добавили в мэрии.