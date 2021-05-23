В Краснодаре турнир по волейболу соберет спортсменов из семи регионов России

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Турнир по волейболу на Кубок главы города пройдет в Краснодаре с 28 по 30 мая. Спортсмены соберутся в спорткомплексе КубГТУ по улице Московской, 2. Об этом сообщили в администрации города.

- Открытие соревнований состоится 14:00. Турнир соберет 36 команд из семи регионов России, в том числе из Краснодарского края, а также из Абхазии, Адыгеи, Крыма, Карачаево-Черкесии, Курской, Ростовской областей, Ставропольского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Ожидается, что в церемонии открытия турнира примут участие призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы по волейболу, заслуженные мастера спорта России и СССР. Мероприятие пойдет с соблюдением антиковидных мер.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодар принимает сильнейших гонщиков юга России. В краевом центре проходят чемпионат края и Кубок главы Краснодара по суперкроссу.