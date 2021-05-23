Парк «Дендрарий» в Сочи в новом сезоне украсят почти 50 тысяч цветов

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В сочинском «Дендрарий» к лету традиционно обновляют клумбы. В этом году в палисадниках планируется высадить порядка 50 тысяч растений.

- В цветниках парка появятся цинии, сальвии, целлозии, тагетисы, цинерарии, акалифы, бальзамин, колеус, а также два вида альтернантеры. Все они были с заботой выращены в собственном питомнике, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе национального парка.

Сажают цветы в «Дендрарии» по уникальным эскизам. С помощью веревки они размечают будущий рисунок — и только после этого приступают к посадке. На каждый цветник требуется минимум несколько сотен, а то и целая тысяча растений.