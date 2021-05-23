В Новороссийске задержали парня, осквернившего мемориал

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

Пьяный мужчина сидел голым на мемориале «Малая Земля» в Новороссийске, пытаясь надеть штаны. Также отдыхающий бил бутылки, а знакомая девушка смеялась, тем самым поддерживая неадекватное поведение. После того, как видео разлетелось по сети, полицейские начали проверку.

- Личности граждан установлены. В отношении иногороднего мужчины 2000 года рождения и девушки 1999 года рождения составлены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Материалы переданы, проверка продолжается. Саше и Кате грозит штраф и 15 суток ареста.