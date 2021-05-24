В Краснодаре напротив OZ Mall произошло массовое ДТП с пятью машинами

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Массовая авария произошла напротив OZ Mall в краевом центре 23 мая в 17:15 по направлению в город. По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai не рассчитал безопасную дистанцию и влетел в попутный ВАЗ-2115. Затем друг друга «догнали» Toyota, Mercedes и Lada Largus. Грузовик от столкновения перевернулся.

- В результате ДТП в больницу доставлен водитель ВАЗ-2115. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося,- сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что житель Краснодара врезался на электросамокате в депутата и вице-мэра города. Чиновник получил большой синяк на ноге.