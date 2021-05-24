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Общество24 мая 2021 8:39

Под Анапой спасатели помогли мужчине, застрявшему на скале

Он не смог спуститься в горах Большого Утриша
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/spas_anapa

Фото: instagram.com/spas_anapa

Под Анапой бригада рабочих решила спуститься к морю, сократив путь вниз по крутому склону. Однако подняться наверх оказалось непростой задачей. Один из сотрудников завис на высоте около 50 метров. Ему пришлось вызывать спасателей.

- Мужчину сняли со скалы с помощью специального снаряжения. Он был доставлен в безопасное место, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань»-Спас».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что россиянин вытащил из озера тонущего малыша и его маму в Краснодаре. Сам мужчина считает, что ничего особенного не сделал.