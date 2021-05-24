Что произошло за ночь 24 мая: В Новороссийске задержали парня, осквернившего мемориал

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

Что произошло за ночь 24 мая 2021. В Новороссийске задержали парня, осквернившего мемориал. Его доставили в отдел вместе с девушкой.

В Краснодаре напротив OZ Mall произошло массовое ДТП с пятью машинами. Один человек госпитализирован.

Под Анапой спасатели помогли мужчине, застрявшему на скале. Он не смог спуститься в горах Большого Утриша.

В Адыгее беспилотники выявляют водителей-нарушителей на дорогах республики. Дроны фиксируют выезд на встречку с воздуха.

Парк «Дендрарий» в Сочи в новом сезоне украсят почти 50 тысяч цветов. В зеленой зоне началась подготовка к туристическому сезону.