Погода в Краснодаре на 24 мая 2021 года: на мегаполис надвигается аномальная жара Фото: Олег ЗОЛОТО

После «дождливого» циклона, который обрушился на Кубань на выходные, на краевой центр надвигается аномальная жара. Она установится в мегаполисе во второй половине дня понедельника. Столбики термометра в краевой столице рванут вверх ближе к полудню.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 24 мая 2021 года.

- Максимальная температура воздуха днем составит 28-30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 9 м/с