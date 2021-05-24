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Общество24 мая 2021 9:10

Погода в Краснодаре на 24 мая 2021 года: на мегаполис надвигается аномальная жара

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Краснодаре 24 мая 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода в Краснодаре на 24 мая 2021 года: на мегаполис надвигается аномальная жара

Погода в Краснодаре на 24 мая 2021 года: на мегаполис надвигается аномальная жара

Фото: Олег ЗОЛОТО

После «дождливого» циклона, который обрушился на Кубань на выходные, на краевой центр надвигается аномальная жара. Она установится в мегаполисе во второй половине дня понедельника. Столбики термометра в краевой столице рванут вверх ближе к полудню.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 24 мая 2021 года.

- Максимальная температура воздуха днем составит 28-30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 9 м/с