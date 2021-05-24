В пришкольных лагерях Краснодара летом отдохнут больше 10 тысяч детей

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В Краснодаре летом будут работать пришкольные лагеря. С 24 мая открылись 79 таких профильных площадок с дневным пребыванием. Об этом сообщил в администрации города.

- Каждая смена в пришкольных лагерях будет стартовать со дня безопасности». Учащихся будут инструктировать по профилактике детского дорожного травматизма, экстремизма и безопасности на воде, - рассказал директор департамента образования Алексей Некрасов.

В 79 пришкольных лагерях краевого центра летом отдохнут больше 10 тысяч детей. Каждая смена будет со своим направлением. Например, эколого-биологическое, научно-техническое, патриотическое и другие.

- Дети в пришкольных лагерях будут пребывать с 8 утра до 14:30 дня. За это время Предусмотрено двухразовое горячее питание, - добавили в мэрии.