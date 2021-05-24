Фото: архив "КП-Кубань"

Спортивное училище олимпийского резерва откроют в Сочи. Учреждение заработает на федеральной территории Сириус, в нем будет представлено 10 видов спорта. Об этом сообщили в фонде «Талант и успех».

По словам заместителя руководителя фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрия Савина открытие запланировано на 2022 год. Поступить в училище можно с 10 класса. Срок обучения 3-4 года.

В училище «Сириуса» будут развивать 10 видов спорта: фигурное катание, бобслей, скелетон, санный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, легкая атлетика, велоспорт, триатлон, гребные и парусные виды.

- Для приобщения детей и подростков к занятиям физической культурой и получения ими профессионального спортивного образования здесь появятся несколько специализированных организаций. В их числе нетиповая образовательная организация спортивного профиля - экспериментальное училище олимпийского резерва, - сказал Дмитрий Савин.

Внедрении в процесс подготовки спортсменов новых тренировочных программ, испытание новых экипировок, научно-методическое сопровождение учащихся – эти новшества применять в учреждении.

В училище применят обновленные подходы к реабилитации, восстановлению и возвращению в спорт после травм. Планируется сотрудничество учреждения с зарубежными спортивно-научными центрами.