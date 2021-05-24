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Общество24 мая 2021 9:31

В Краснодаре после последнего звонка три школьника попали в больницу с острым отравлением алкоголем

С ними будет работать комиссия по делам несовершеннолетних
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

24 мая в Краснодаре состоялось планерное совещание, на котором, в том числе поднималась тема последних звонков. Не все прошло гладко, в некоторых школах пришлось немного перенести линейки из-за отключений света. Также в конце дня после празднования мероприятия «скорую» вызывали для трех школьников.

- На «скорой» было три вызова для школьников с острым алкогольным опьянением. Все фамилии известны, по ним будут приниматься соответствующие меры через комиссию по делам несовершеннолетних, - сказал на планерке директор департамента образования Алексей Некрасов.

Напомним, последний звонок в школах города прозвенел 21 мая.