В Краснодаре после последнего звонка три школьника попали в больницу с острым отравлением алкоголем

Фото: admkrai.krasnodar.ru

24 мая в Краснодаре состоялось планерное совещание, на котором, в том числе поднималась тема последних звонков. Не все прошло гладко, в некоторых школах пришлось немного перенести линейки из-за отключений света. Также в конце дня после празднования мероприятия «скорую» вызывали для трех школьников.

- На «скорой» было три вызова для школьников с острым алкогольным опьянением. Все фамилии известны, по ним будут приниматься соответствующие меры через комиссию по делам несовершеннолетних, - сказал на планерке директор департамента образования Алексей Некрасов.

Напомним, последний звонок в школах города прозвенел 21 мая.