На экономическом форуме в Питере Кубань планирует заключить инвестсоглашения на сумму более 70 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край готовится к крупнейшему деловому событию страны – Петербургскому международному экономическому форуму. Он пройдет со 2 по 5 июня. Кубань планирует заключить максимальное количество полезных контрактов.

– В санаторно-курортной отрасли отмечается рост на протяжении последних лет, мы видим устойчивую тенденцию для развития внутреннего туризма. Большой интерес регион вызывает у сетевых отелей, в том числе – у мировых брендов, – сказал Вениамин Кондратьев.

Так, в рамках экономического форума регион планирует заключить соглашение о строительстве отелей «Хилтон» в Анапе к 2024 году. Всего Кубань планирует заключить контрактов в курортной отрасли на сумму более 70 млрд рублей.