Температура воды в Черном море 24 мая 2021: скачки температур не прошли даром Фото: Виталий КАРНАУХ

Перепады температур уже более полугода преследуют жителей Кубани. На пике они достигают 30 градусов за сутки. Сейчас ситуация не такая критичная, но тоже неприятная. За 24 часа скачки температур составляют порядка 15 градусов. Поэтому морская гладь толком не успевает прогреться.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 24 мая 2021

Самая высокая температура морской глади будет в Туапсе. Здесь вода прогреется до плюс 18, в Новороссийске, Геленджике и Сочи – до плюс 17. Самое низкое значение зафиксировано в Анапе. Здесь максимальная температура воды не превысит 16 градусов.