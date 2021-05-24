Начальница почты Белоглинского района воровала с места работы и организовала наркопритон

Фото: архив "КП"

47-летняя начальница отделения связи Белоглинского района Кубани несколько месяцев присваивала себе деньги и материальные ценности с места работы. Сумма ущерба составила 115 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Однако никакого ущерба клиентам этот инцидент не нанес.

- Инцидент не отразился на обслуживании клиентов, все обязательства перед ними выполнены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту правоохранители начали проверку, а после выяснили еще одну историю. Женщина вместе со своим сожителем сдавала свою квартиру наркозависимым людям. При проверке, полицейские нашли у них дома трех мужчин в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас идет предварительное следствие. Женщина находится под подпиской о невыезде, а ее подельник заключен под стражей. Расследование продолжается.