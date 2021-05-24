«Россети Кубань» повысила надежность энергоснабжения на молочном заводе в Адыгее

Фото предоставлено пресс-службой "Россети Кубань"

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» провели комплекс технических мероприятий на энергообъектах, обеспечивающих подачу электроэнергии для крупнейшего предприятия по производству сыров – молзавода «Тамбовский» в Гиагинском районе Республики Адыгея.

Для повышения надежности энергоснабжения важного для экономики региона объекта энергетики выполнили реконструкцию резервной воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 7,4 км, на которой смонтировали самонесущий изолированный провод. Такой провод обладает увеличенной пропускной способностью, высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при ветровых нагрузках.

Кроме того, специалисты установили комплектную трансформаторную подстанцию с двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 2000 КВА и выполнили техническое обслуживание питающего центра – подстанции 35 «Курская», от которой электроэнергия поступает потребителю.

Молочный завод «Тамбовский» является крупнейшим на юге России предприятием по производству мягких, рассольных, сухих и твердых сыров, в том числе адыгейского сыра. Продукция завода многократно завоевала призовые места на всероссийских и региональных конкурсах, выставках, ярмарках, что подтверждено множеством дипломов и наград.

– После проведенных работ в значительной степени повысилась надежность энергоснабжения предприятия. Теперь, в случае необходимости подача электроэнергии будет осуществляться по резервной линии электропередачи, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев

Напомним, в феврале 2021 года в рамках рабочей поездки в Адыгею Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил молзавод «Тамбовский». Руководитель Кабмина РФ осмотрел производственный цикл, посетил цеха, где идёт изготовление различных сортов сыра.