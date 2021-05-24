Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 мая снизилось на 93

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В Краснодарском крае 24 мая за сутки выявили 93 заболевших, что на два человека меньше, чем день назад. Среди зараженных 57 женщин и 36 мужчин, а еще девять детей. Возраст пациентов от трех до 84 лет.

В краевом центре нашли 19 случаев, в Сочи – десять, в Анапе, Армавире и Динском районе по семь. Также по несколько заболеваемых в Новороссийске, Усть-Лабинском, в Красноармейском, Отрадненском и Успенском районах , а еще в Горячем Ключе, Апшеронском, Абинском, Выселковском, Северском, Ейском, Новокубанском районах.

Тем временем в Геленджике, Белореченском, Калининском, Славянском, Кущевском, Крыловском, Темрюкском и Тихорецком районах врачи зафиксировали по одному случаю заболевания опасным вирусом.

Отметим, что с начала коронавирусной пандемии на Кубани зафиксировали 47767 зараженных, в том числе и 3014 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 840,4. Ситуация стабильна. Сейчас на весь край количество заболеваемых не превышает ста человек.