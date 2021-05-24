В Краснодаре Пашковский хлебозавод выплатил долг по зарплате в 2,3 миллиона рублей

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Прокуратура Краснодара провела проверку Пашковского хлебозавода в Карасунском районе и выявила, что начальник предприятия задолжал работникам 2,3 миллиона рублей. Всего от действий недобросовесткого предпринимателя пострадали 59 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

- В связи с указанными обстоятельствами прокуратура округа в интересах работников направила в суд заявления о выдаче судебных приказов по начисленной, но невыплаченной заработной плате, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, предпринимателю выписали штраф, а с работниками заключили трудовые договора.