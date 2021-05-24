РНКБ одобрил заявки на кредитование бизнеса в рамках льготной госпрограммы по ставке 3% на 1 млрд рублей

С момента начала работы по льготной государственной программе для предприятий из наименее восстановившихся отраслей экономики («ФОТ 3.0») Банк РНКБ одобрил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам заявки на кредитование по данной программе на общую сумму около 1 млрд рублей. При этом уже заключено более 250 соглашений на выдачу кредитов по ФОТ 3.0 на сумму более 737 млн рублей.

Условия программы дают возможность получить кредит на восстановление предпринимательской деятельности по ставке 3% в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 279 от 21.02.2021 г. Оформить кредит со ставкой 3% годовых в рамках данной программы предприятие может на срок не более 12 месяцев. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно.

Отметим, что данной программой в срок до 01.07.2021г. могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ранее воспользовались кредитом в рамках ПП РФ № 696 – «Кредит на возобновление деятельности» и при этом включены в Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности.

- С начала 2021 года РНКБ выдал уже около 5 млрд рублей в рамках большинства государственных программ поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, включая программы Министерства экономического развития РФ и Министерства сельского хозяйства РФ, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – Мы рассчитываем, что выданные средства обеспечат не только стабильную работу, но и развитие предприятий.

Заявку на кредит представители бизнеса могут подавать онлайн без визита в офис – в мобильном приложении банка для юридических лиц или на сайте РНКБ.