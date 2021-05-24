Фото: sochi.ru.

Благоустройство набережной реки Мзымта начнется в Сочи. Такое решение озвучил мэр на выездном совещании по Адлерскому району. Об этом сообщили в администрации курорта.

На участке от пешеходного моста до пляжа, будет заменена брусчатка, установлена мебель, дополнительное освещение. По словам мэра, благоустройство начнется после завершения высокого сезона.

- Развивать общественную территорию мы планируем комплексно. Здесь появятся спортивные тренажеры, чтобы все желающие могли заниматься спортом, - отметил Алексей Копайгородский.

В селе Нижняя Шиловка уже обустроили футбольное поле. Планируется также строительство волейбольного поля. В определенные часы здесь будут проходить занятия детско-юношеских спортивных школ, а в остальное время площадки будут открыты для жителей села.