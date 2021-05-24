Кубань занимает первое место по количеству участников программы «Лидеры производительности»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

24 мая 2021 года началась программа «Лидеры производительности», в которой принимают участие и руководители Кубани. Из нашего региона получать управленческие навыки отправились в столицу 84 участника, что стало рекордом для России. Второе место по количеству участников занимает Красноярский край (57), а потом идет Ростовская область (42).

- Пять месяцев участники будут узнавать самые актуальные инструменты для того, чтобы улучшить производительность труда. Направления развития – стратегии, коммерческая деятельность, производство и логистика, управление персоналом и цифровизация, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации края.

На 21 поток обучения зачислили 34 сотрудника. Все они получат сертификаты соответствия.