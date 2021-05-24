Кубань на конкурсе «Семья года – 2021» представят пять семей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стартовал Всероссийский этап конкурса «Семья года – 2021». В нем примут участие пять семей из Краснодарского края. Среди многодетных наибольшее количество баллов у семьи Стояновых из Краснодара. У них 14 детей.

- В номинации «Молодая семья» победила семья Ячменевы из Ленинградского района с двумя детьми. Семья Верест из Туапсинского района признана лучшей в категории «Сельская семья», а чета Герасимовых из Белореченского района – в номинации «Семья – хранитель традиций», - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В категории «Золотая семья России» выиграла семья Прониных. Они прожили вместе 55 лет и воспитали двух детей.

Отметим, что семей-победителей краевого этапа наградят подарками и дипломами, и в скором времени они отправятся на всероссийский этап в Москву.