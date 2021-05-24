Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

За минувшие выходные сочинские спасатели ЮРПСО трижды выезжали на помощь людям. Благодаря оперативной работе экстренной службы спасено 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

22 мая в Южный спасательный отряд МЧС России поступила информация о том, дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, в одном из автомобилей зажат водитель.

Прибыв на место, спасатели обесточили автомобиль и деблокировали зажатого водителя и пассажирку из салона автомобиля, после транспортировали их к машине скорой помощи и передали врачам.

Ночью 22 мая спасатели выезжали на помощь туристам, заблудившимся в районе Агурского ущелья. Звонивший рассказал, что спустившись с горы Ахун, он и его друзья вышли к слиянию двух рек, где встретили двух туристов, которые не могут самостоятельно выбраться из леса. Поняв, что в наступившей темноте никто из группы не может сориентироваться, они позвонили «112».

Прибыв к месту нахождения туристов, спасатели обнаружили пятерых заблудившихся. Сотрудники МЧС вывели группу молодых людей к дежурному автомобилю. Медицинская помощь никому не потребовалась.

23 мая МЧС России поступило сообщение, что в акватории Черного моря на частном катере заглох двигатель, на борту находятся два человека, течением лодку сносит в район пляжа «Электроник». Сотрудники ЮРПСО на спасательном катере подошли к лодке, зафиксировали её и отбуксировали к причалу Парусного центра. Медицинская помощь никому не потребовалась.