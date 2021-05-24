Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко провели в Анапе совместный прием граждан

архив "КП"

К парламентариям обратилось пять человек. Анапчан интересовала установка накопительного светофора по ул. Утришской в селе Сукко, газификация поселка Уташ Виноградного сельского округа, строительство тротуара в селе Витязево, возведение и реконструкция Домов культуры в селах Сукко и Супсех, а также капитальный ремонт многофункциональных площадок на территории района.

По словам представителей мэрии, эти вопросы требуют участия муниципалитета в краевых и федеральных программах.

Для этого подготовили проектно-сметную документацию, которая уже прошла госэкспертизу, и направили заявки с просьбами о включении объектов в профильные госпрограммы на условиях софинансирования с местным бюджетом.

- Проблема ремонта действующих многофункциональных спортивных площадок актуальна для всего края. Таких объектов в каждом районе построено очень много. И их необходимо ремонтировать, содержать в рабочем состоянии. Со своей стороны мы подумаем, как органы государственной власти могут посодействовать в решении этого вопроса. Возможно даже через соответствующую государственную программу, – заявил Юрий Бурлачко.

Иван Демченко, в свою очередь, пообещал с помощью при строительстве тротуара по улице Мира в Витязево.

Все поставленные проблемы взяты депутатами на контроль. Муниципалитету будет оказана необходимая помощь в их решении.

После приема парламентарии посетили стройплощадку будущего Дворца бракосочетаний в Анапе.

Новый городской ЗАГС строится рядом с Ореховой рощей. В нем будут два зала для церемоний, залы ожидания, гардероб, фотозона, просторный вестибюль. На улице обустроят место для проведения торжественных мероприятий, отдыха и фотосессий.

Объект начали строить 5 лет назад. Серьезные коррективы в процесс, по словам депутатов, внесла пандемия. Но к концу года строительство все же планируют завершить.

Также законотворцы оценили подготовку Анапы к приему отдыхающих. Юрий Бурлачко и Иван Демченко осмотрели набережную курорта и отметили преобразования, которые здесь произошли.

В конце года в Анапе начнут реализацию проекта благоустройства набережной. Сейчас она имеет протяженность около 6 км, еще половину планируется добавить. Уже стартовали работы по сносу незаконных объектов. Сейчас ведутся переговоры с представителями крупного бизнеса, которые помогут в ее дальнейшем обустройстве.