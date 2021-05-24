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Налоговые ставки для инвесторов в Сочи снизят до 0,01 процента. Эти новшества введут для организаций, заключивших соглашение на строительство или реконструкцию объектов образования, культуры и спорта. Об этом сообщили в мэрии курорта.

На 54-й сессии Законодательного Собрания края внесены изменения в краевой Закон «О налоге на имущество организаций». Законопроектом предусмотрена корректировка нормативно-правовых актов региона в целях стимулирования инвестиций в регионе.

Ставка до размера 0,01 процента снизится с 1 января 2022 года для организаций, заключивших соглашение на строительство или реконструкцию объектов образования, культуры и спорта с органом местного самоуправления Кубани.

- В 2020-2021 годах заключено 6 соглашений о сотрудничестве в сфере инвестиций на общую сумму более 26,5 млрд. рублей. В результате реализации инвестиционных проектов в Сочи появится 1 287 новых рабочих мест, - отметила директор департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации города Карина Тырсина.

Обнуление процентной ставки позволит существенно повысить финансовый поток в экономику края.