Депутат Госдумы от Сочи встретился с предпринимателями, представителями торгово-промышленной палаты и русского географического общества

Речь шла о развитии курорта, экологии, а также о проблемах, связанных с перенаселением города

Речь шла о развитии курорта, экологии, а также о проблемах, связанных с перенаселением города. Обсудили и варианты реализации проекта строительства современного мусороперерабатывающего комплекса в Сочи.

Говорили и об участии Затулина в телевизионных проектах на центральных телеканалах, куда его часто приглашают в качестве эксперта по вопросам миграции, репатриации, а также событий на Донбассе и в Нагорном Карабахе.

Говорили и об участии Затулина в телевизионных проектах на центральных телеканалах

– Кто-то может считать, что сочинский депутат должен заниматься исключительно сочинскими проблемами, а не вопросами внешней повестки. Скажу так. Я считаю, что обязан заниматься и Донбассом, и Нагорным Карабахом, особенно учитывая тот факт, что Сочи – город многонациональный и приграничный. Все мы прекрасно помним по 90-м годам, к чему приводят неурядицы у наших границ. Это же касается и ситуации в Черном море – что тут происходит и может произойти: рядом, в Абхазии, на других территориях в черноморском бассейне. Мы в Сочи, больше, чем где-либо, зависим от ситуации мира и войны, – резюмировал депутат Константин Затулин.

Представители сочинского бизнес-сообщества отметили, что разделяют его позицию по обсуждаемым вопросам, в том числе потому, что в период пандемии, ясно прочувствовали, как внешние факторы могут отразиться на бизнесе и на курорте в целом.