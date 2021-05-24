Жителя Кубани приговорили к двум годам условно за хищение газа

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

Славянский районный суд вынес приговор гражданину, незаконно подключившему своё домовладение к газопроводу.

Итогом несанкционированного подключения стало хищение газа у компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» на сумму почти 50 тыс. рублей. За преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная из газопровода), суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и выплате материального ущерба поставщику газа в полном размере.

«Самовольное подключение к газопроводу – это серьёзное преступление, которое может повлечь за собой вред здоровью и жизни граждан, поэтому работа по декриминализации пользования газом является одним из приоритетных направлений в деятельности нашей компании», – отметил начальник управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.

Всего в Краснодарском крае с начала 2021 года сотрудники газовой компании выявили более 35 фактов нарушений потребления и учёта газа. По выявленным фактам направлены заявления в правоохранительные органы, возбуждено 32 производства. Все виновные будут привлечены к ответственности через суд.