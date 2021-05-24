В Адыгее осудили мужчину, который с особой жестокостью убил свою любовницу

По данным следствия, убийство случилось 14 марта в 17:00 в доме по улице Заводской поселка Майского. Там мужчина поссорился со своей любовницей, а после набросился на нее с металлической трубой. Он жестоко избил ее, а после схватил нож и изрезал грудь и шею бывшей возлюбленной. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Адыгея.

После этого злоумышленник сел в свою машину и уехал в Грузию, где какое-то время скрывался.

- В последующем осужденный решил сдаться властям и добровольно явился в отдел полиции Грузии, где сообщил о совершенном им преступлении на территории Российской Федерации. Компетентными органами Грузии злоумышленник был экстрадирован в Россию, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ведомстве.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.