Губернатор Кубани проверил работу полигона отходов в Белореченске

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вместе с прокурором края Сергеем Табельским, руководителем Южного управления надзора природопользования Романом Молдованом и вице-губернатором Александром Трембицким приехали на проверку полигона твердых отходов в Белореченском районе. Его экспулатируют с 2017 года, он обслуживает Белореченский, Апшеронский районы, а также Сочи и Горячий Ключ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В прошлом году здесь обновили систему очистки, потом укрепи ли сам полигон и выстроили полосы для разгрузки техники. Предприятие принимает до 200 тысяч тонн в год, что на 50 больше, чем в прошлом году.

– По сравнению с 2020 годом количество поступающих отходов на полигон выросла в разы. Работает сортировка, увеличен штат сотрудников. Но лимиты по приему разного мусора на сегодняшний день практически исчерпаны. И эту проблему нужно решать как можно скорее, – сказал глава края.

После осмотра объекта губернатор проведет совещание, на котором будут решаться текущие проблемы полигона.