Туристов арестовали на 14 и 15 суток за осквернение мемориала «Малая Земля» в Новороссийске

Молодые люди непристойно и неуважительно вели себя на мемориале "Малая Земля"

Туристы приехали в Новороссийск и расположились возле памятника «Малая Земля», который был возведен в память о героизме советских солдат. Пьяный мужчина сидел голым на мемориале, пытаясь надеть штаны. Также отдыхающий бил бутылки, а знакомая девушка смеялась, тем самым поддерживая неадекватное поведение. После того, как видео разлетелось по сети, полицейские начали проверку.

21-летнего Сашу и 22-летнюю Катю задержали накануне. В отношение них полицейские составили протокол за «мелкое хулиганство».

- Двое жителей Воронежа признали свою вину и раскаялись в содеянном. Свое поведение они объяснили тем, что не знали, что находятся на территории мемориала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

Молодому человеку суд назначил 15 суток ареста, девушке - на срок 14 суток.