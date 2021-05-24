Фото: архив "КП-Кубань".

Дело сочинца, угрожавшего родственникам автоматом, передано в суд. Обвиняемый свою вину так и не признал. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчину обвиняют в незаконном приобретении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников полиции и соседей. Обвинительное заключение в отношении него по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Краснодарского края.

Напомним, преступление произошло год назад в Лазаревском районе. Мужчина, находившийся под действием наркотиков, нашел у себя во дворе автомат Калашникова и начал стал убийством соседям и родственникам. Те вызвали полицию. Прибыв на место, полицейские просили сложить оружие, но он направил на троих из них автомат и нажал на спусковой крючок. Выстрел не прозвучал - произошла осечка. Тогда обвиняемый бросил оружие и убежал в лес, но вскоре был задержан.

Санкция за преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное заключение.