В Туапсинском районе откроют новый детский сад и корпус школы

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В следующем году в Туапсинском районе планируют открыть детский сад и новый корпус школы. Строительство соцобъектов 24 мая проинспектировала вице-губернатор Анна Минькова.

– В Краснодарском крае ежегодно увеличивается количество жителей, и основную нагрузку на себя берут либо столица, либо курорты. Туапсинский район не исключение. Население поселка Ольгинка увеличивается очень активно, но здесь никогда не было детского сада, - сказала Анна Минькова.

Отметим, что первый детский сад в Ольгинке будет для 150 человек. Его сдадут в 2022 году, сейчас детей возят за 22 километра в село Небуг. А новый корпус школы строят для 125 учащихся. Сейчас в поселке только одно учебное учреждение на 306 человек. Строительство этих объектов находится на личном контроле губернатора.