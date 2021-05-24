«Ростелеком» провел в Новороссийске обучающий семинар по информационной безопасности

Фото предоставлено компанией Ростелеком

20 мая в Новороссийске прошло мероприятие в рамках масштабного роуд-шоу «КиберДрайв», посвященного вопросам защиты от цифровых угроз и хакерских атак. В мероприятии приняли участие представители крупнейших компаний и организаций региона из госсектора, банковской сферы, промышленности, энергетики и других отраслей. Эксперты «Ростелекома» рассказали гостям «КиберДрайва» о новых угрозах информационной безопасности (ИБ) и изменениях в техниках киберпреступников. Они также поделились практическими советами о том, как выстроить эффективную киберзащиту, вложив средства только в те ИБ-инструменты и сервисы, которые действительно необходимы.

Ежегодно количество компьютерных атак на российские компании растет, а техники злоумышленников становятся все более продвинутыми. Так в 2020 году в Южном федеральном округе специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелекома» зафиксировали 61 тыс. киберпреступлений. Почти 40% всех инцидентов на Юге было реализовано с помощью вредоносного ПО, а в особенности вирусов-шифровальщиков. Эксперты «Ростелекома» связывают этот тренд с тем, что у многих компаний региона отсутствуют полноценные системы резервного копирования и в случае атаки шифровальщика у них нет возможности восстановить данные. Зачастую это позволяет злоумышленникам легче получать выкуп и монетизировать собственные атаки. Также на фоне пандемии и переводе многих активностей в онлайн-формат почти в 5 раз выросло количество DDoS-атак на организации региона.

По оценке экспертов Solar JSOC, только 16% компаний способны эффективно сопротивляться хакерским атакам. Среди ключевых проблем, которые мешают самостоятельному противодействию современным угрозам: нехватка персонала, высокая стоимость лицензий на средства защиты, отсутствие возможности мониторинга в режиме 24/7 и разноплановой экспертизы. При этом киберпреступное сообщество неоднородно по уровню квалификации и сложности инструментария. Сегодня специалисты «Ростелекома» выделяют 5 уровней злоумышленников: автоматизированные системы, киберхулиганы, киберкриминал, кибернаемники и проправительственные группировки.

Для эффективной ИБ-защиты организации нужно понимать, какие именно хакеры могут ее атаковать. Поэтому гостям семинара рассказали о том, какие варианты защиты может выбрать компания в зависимости от потенциальной угрозы. Например, для базового мониторинга инцидентов можно подключить сервис MSS ERA от «Ростелекома», а комплексную защиту от сложных атак реализуют эксперты Solar JSOC.

Что касается базовых технических средств защиты, то и здесь компании выгоднее и проще приобрести сервис по подписке, нежели покупать дорогостоящие ИБ-решения в собственное владение и нанимать специалистов для их обслуживания. В качестве альтернативы эксперты «Ростелекома» предлагают использовать платформу управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS.

Как отметил руководитель направления сервисов Solar MSS компании «Ростелеком» Александр Баринов, в нынешней непростой экономической ситуации многие компании заинтересованы в снижении затрат на ИБ при сохранении высокого уровня защиты своих инфраструктур, и сервисная модель дает им такую возможность – экономия в этом случае достигает 40%. При этом все обслуживание средств защиты берут на себя эксперты сервис-провайдера.

С помощью сервисов кибербезопасности можно защитить основные элементы инфраструктуры. Например, сервис Anti-DDoS предотвращает атаки, направленные на онлайн-ресурсы организации. Руководитель направления Anti-DDoS компании «Ростелеком» Тимур Ибрагимов отметил, что примерно 30% подобных инцидентов затрагивает сегмент онлайн-торговли, а 20% – госсектор. Также DDoS часто бывает направлен на телеком, образование и финансовый сектор. При этом организация самой простой DDoS-атаки стоит от 10-15$, что делает этот инструмент крайне доступным даже для хакеров-любителей, напомнил эксперт.

Также с помощью платформы Solar MSS можно выстроить защиту корпоративной почты от вредоносного ПО, спама и фишинговых рассылок, каналов связи – от несанкционированного перехвата информации, ее ИТ-периметра – от сетевых угроз, способных привести к полной компрометации ресурсов и конфиденциальных данных, остановке бизнес-процессов и хищению денежных средств. При этом защита обеспечивается как для головной компании, так и для всей филиальной сети, что крайне важно для географически распределенных организаций.

Помимо внешних угроз, есть также и внутренние. В частности, на фоне пандемии впервые с 2017 года эксперты «Ростелекома» зафиксировали рост количества внутренних нарушений ИБ, половина которых была связана с утечками данных. Причем 60% подобных действий совершают рядовые сотрудники компаний. Гостям семинаров рассказали о том, как как защититься от утечек документов и выявить инсайдеров и мошенников с помощью DLP-системы. В частности, Solar Dozor от «Ростелекома» позволяет эффективно блокировать передачу защищаемой информации, выявлять признаки корпоративного мошенничества, заниматься профилактикой инцидентов и контролировать рабочее время сотрудников. А с помощью таких продуктов, как шлюз веб-безопасности Solar webProxy, можно контролировать доступ сотрудников в интернет, чтобы избежать заражения рабочих компьютеров вредоносным ПО.