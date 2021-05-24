В Туапсинском районе на горе Индюк уничтожили 43 гранаты времен ВОВ

Фото: пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю

В Туапсинском районе местные жители нашли 43 гранаты военных времен. 39 минометных мин и ручную советскую гранату РГД-33 обнаружили на горах Индюк и Семиглавой. Еще одну гранату, но уже Ф-1, обнаружили в поле станицы Голубицкой Темрюкского района. А также при аналогичных обстоятельствах обнаружили 122-мм 122-мм артиллерийский снаряд между хуторами Трудовой и Безводный в Крымском районе.

Последним пунктом находок стал Темрюк. Там на улице Черноморской сотрудники Росгвардии идентифицировали 82-мм минометную мину.

- Все боеприпасы сотрудники краснодарского ОМОН Росгвардии уничтожили с соблюдением мер безопасности, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ведомства.