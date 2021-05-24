На Кубани с 1 июня подорожает проездной билет Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодарском крае с 1 июня подорожает проездной билет. Стоит сказать, что последний раз цена на него менялась в 2019-м. Тогда было принято решение о заморозке стоимости до 2021 года.

- льготная стоимость ежемесячных проездных документов с 1 июня 2021 года определена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 11 от 21.01.2021 года, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в компании «Час Пик» (оператор безналичной оплаты в Краснодаре, который предоставляет социальные проездные). - Индексация стоимости произведена с учетом уровня инфляции, который составил 3,7%.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», проездной на городской автобус теперь будет стоить 350 рублей, на трамвай или троллейбус – 440 рублей. Если человек захочет приобрести билет на два вида транспорта, то ему надо заплатить 550 рублей. Единый проездной на все три вида транспорта обойдется в 690 рублей.