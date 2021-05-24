На Кубани на производство молока направят 1 миллиард рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В этом году на производство молока из краевого бюджета направят более 1 миллиарда рублей. Об этом стало известно на «ХII Молочной Олимпиаде» в Новороссийске, которая открылась сегодня в Новороссийске.

Краснодарский край – один из ключевых регионов страны по развитию молочного производства. Ежегодно регион производит около 1,5 тонн молока, что выше на 41% от всего объема в ЮФО и около пяти процентов от произведенного в стране.

- В общероссийском рейтинге край занимает третье место по производству молока в хозяйствах всех категорий и второе место – в крупных предприятиях В 2021 году на производство молока из краевого бюджета направят более 1 млрд рублей, - отметил министр сельского хозяйства края Федор Дерека.

Также он отметил, что на Кубани создают все условия для увеличения объемов производства, в том числе и благодаря новому селекционно-генетическому центру, который все ждут.