В Краснодаре усилят работу электросетевых компаний в сезон летних нагрузок

В период летних нагрузок в Краснодаре со 100% нагрузкой работают трансформаторы на 10 подстанциях
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мэр Краснодара Евгений Первышов дал распоряжение усилить работу электросетевых компаний в сезон летних нагрузок, сообщает пресс-служба администрации города.
- Мы выходим на летний максимум потребления электроэнергии. Требую, чтобы вы нарастили материально-техническую базу на период пиковых нагрузок, - сказал глава города.
Он также акцентировал, что в департаменте городского хозяйства и внутригородских округах должно быть налажено полное взаимодействие при возникновении чрезвычайных ситуаций.
- Были такие случаи, что люди не могли дозвониться в диспетчерские службы и получить информацию. Самое важное, чтобы ваши компании на своих сайтах тоже размещали эту информацию, - сказал Евгений Первышов.
Общий объем финансирования по выполнению ремонтной программы в Краснодаре на сегодня составляет 33 млн рублей. К летним пиковым нагрузкам будут отремонтированы 36 подстанций и 44 высоковольтные линии, 234 трансформаторные подстанции.