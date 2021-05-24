В Краснодаре усилят работу электросетевых компаний в сезон летних нагрузок

В период летних нагрузок в Краснодаре со 100% нагрузкой работают трансформаторы на 10 подстанциях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэр Краснодара Евгений Первышов дал распоряжение усилить работу электросетевых компаний в сезон летних нагрузок, сообщает пресс-служба администрации города.

- Мы выходим на летний максимум потребления электроэнергии. Требую, чтобы вы нарастили материально-техническую базу на период пиковых нагрузок, - сказал глава города.

Он также акцентировал, что в департаменте городского хозяйства и внутригородских округах должно быть налажено полное взаимодействие при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Были такие случаи, что люди не могли дозвониться в диспетчерские службы и получить информацию. Самое важное, чтобы ваши компании на своих сайтах тоже размещали эту информацию, - сказал Евгений Первышов.

Общий объем финансирования по выполнению ремонтной программы в Краснодаре на сегодня составляет 33 млн рублей. К летним пиковым нагрузкам будут отремонтированы 36 подстанций и 44 высоковольтные линии, 234 трансформаторные подстанции.