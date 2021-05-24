Дополнительные поезда в Анапу и Адлер пустят из Смоленска и Брянска с 1 июня

РЖД увеличивает количество поездов в летний сезон на черноморские курорты Кубани
Фото: Алексей БУЛАТОВ
РЖД увеличивает количество поездов в летний сезон на черноморские курорты Кубани.
Так, с начала июня по октябрь начнут курсировать пассажирские составы из Смоленска и Брянска в Анапу и Адлер.
Поезд №536/535 Смоленск - Брянск - Анапа - Брянск - Смоленск будет отправляться по нечетным числам с 1 июня по 15 сентября.
У дополнительного поезда №468/467 Смоленск - Брянск - Имеретинский курорт - Брянск - Смоленск отправление намечено на четные дни с 4 июня по 10 октября.
В составах усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщили в пресс-службе РЖД.