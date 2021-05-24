Живущим рядом с новыми мусорными полигонами жителям Кубани предложат больше преференций

В крае для будущих мусорных полигонов уже отсмотрели 148 участков. Из них пригодными признаны только три Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодарском крае жители тех населенных пунктов, рядом с которыми будут строить мусорные полигоны, должны получить больше льгот. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава края отметил, что в регионе, где постоянно растет население, необходимо строить новые площадки для твердых бытовых отходов.

- Понимаю, жители всегда будут выступать против такого строительства рядом с ними. Значит, необходимы преференции, такие условия, чтобы люди согласились, что в 3-5 км может появиться полигон. Но не строить полигоны - это путь в никуда, - сказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в крае для жителей, соседствующих с мусорными полигонами, действуют льготы по оплате коммунальных услуг, в том числе - услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами. Но это на уровне федерального центра. Теперь изменения в закон внесут на уровне края, где будут прописаны все преференции.

Краевое министерство ТЭК и ЖКХ уже отсмотрело 148 участков под новые полигоны. Из них пригодными признаны только три. Их строительство будет возможным после экологической экспертизы.