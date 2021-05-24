Жителям Краснодара на два дня снизят давление в трубах с водой

Проблемы с водой ждут краснодарцев, живущих в частном секторе Славянского микрорайона, Западного, Прикубанского и Центрального округов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Росводоканал Краснодар» предупредил жителей краевого центра, что из-за промывки двух водоводов протяженностью 24 км, в домах многих горожан снизится давление воды в кранах.

- Так, определенные неудобства ждут краснодарцев, живущих в частном секторе Славянского микрорайона, Западного, Прикубанского и Центрального округов города, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе компании.

Перебои с водой могут возникнуть у жителей Московского микрорайона, а также в домах по улицам: Заполярная, 35/1 – 35/12, 37/1 – 37/3, 39/1 – 39/7; Морская, 43, 45; Гаражная, 71; Азовская, 17.

Время перебоев - с 8 утра 25 мая до 12 часов дня 27 мая.